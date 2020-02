Real Estate Transfers: Feb. 13, 2020

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated Dec. 28, 2019-Jan. 3, 2020.

AQUEBOGUE (11931)

• Buckley, R Trust to Vaquero, Jorge, 1 Huckleberry Hill (600-46-1-17.6), (R), $450,000

• Cevasco, D & J to Ryan, David, 12 Cedar Cove Ct (600-66-2-4.3), (R), $490,000

BAITING HOLLOW (11933)

• New York Presbyterian to CR & MR Management LLC, 2300 Sound Ave (600-39-5-1), (CS), $640,000

• US Bank Trust, N.A. to Rozzi II, Robert, 221 Riley Ave (600-99-1-13.3), (R), $400,000

CALVERTON (11933)

• HTDJAZZ LLC to Lewellen, Lizabeth, 107 Fox Hill Dr (600-11.1-1-7), (R), $340,000

CUTCHOGUE (11935)

• Zuhoski, Sacks, et al to 11900 Oregon Road LLC, 11900 Oregon Rd (1000-83-3-5.3), (R), $1,800,000

EAST MARION (11939)

• Herman, R & Alper, M to Keenan, Brian, 3663 Rocky Point Rd (1000-21-6-3), (R), $685,000

• Wilmington Trust NA to Schwartz, Danier, 1435 Willow Dr (1000-22-5-9), (R), $507,020

FISHERS ISLAND (06390)

• Burr, G & F Trust to Lynch, Kevin, Private Rd (1000-7-2-4), (R), $2,500,000

• Laughlin, T & N to Briggs, Christopher, 320 Oceanic Ave (1000-9-7-9.1), (R), $980,000

• Kibbe, J to OZ LLC, 855 Trumbull Dr (1000-9-10-20), (R), $380,000

FLANDERS (11901)

• Weissflog, P by Admr to Lad Ventures II, LLC, 31 Pine Ct (900-164-3-42), (R), $179,550

GREENPORT (11944)

• Stavropolis, C & L to Lamontanaro, Michael, 210 Bennett Rd (1000-40-5-1.2), (R), $510,000

• Jordan, R & E to Harbes, Peter, 738 Conklin Rd (1000-53-6-31), (R), $380,000

• Front Street Park LLC to HF Hotel Owner LLC, 209 Front St (1001-5-4-7.2), (C), $9,500,000

JAMESPORT (11947)

• Pfeifer, R by Executor to Corona, Thomas, 100 St Marys Dr (600-69-3-47), (R), $490,000

LAUREL (11948)

• Loweth, J to McAward III, Patrick, 1501 Peconic Bay Blvd (600-69-4-7), (R), $1,365,000

MATTITUCK (11952)

• Mason, W to Rooney, Matthew, 2645 Reeve Rd (1000-100-1-44), (R), $1,450,000

NEW SUFFOLK (11956)

• Manning, J Trust, et al to 1470 Jackson St. LLC, 1470 Jackson St (1000-117-10-11), (R), $2,925,725

ORIENT (11957)

• Norden, A & P to Bellos, Alexander, 2395 King St (1000-26-2-44), (R), $1,475,000

RIVERHEAD (11901)

• Finnegan, K Trust to Kraus, Jason, 29 Starflower Row (600-18-5-2), (R), $645,000

• Pikar Construction to Czartosieski, John, 68 Tyler Dr (600-64-1-6.31), (V), $590,000

• Deutsche Bank Nat Tr to Balcarcel, Elman, 33 Sandy Hollow Ct (600-125-1-8.10), (R), $302,200

• State of New York Mrtg to Luce, IV, Hallock, 271 Howell Ave (600-127-4-44), (R), $227,400

• Regional Asset Mngmnt to JNI Guys 4 LLC, 41 3rd St (600-128-5-21), (R), $440,000

SHELTER ISLAND (11964)

• Vaughan, A to Dunphy, Robert, 9 Gardiners Bay Dr (700-3-2-54), (R), $950,000

• LaPiana, J to Reilly, Sarah, 17 & 15 A Congdon Rd (700-15-4-60), (R), $1,125,000

• Lamana, J & Arth, M & J to Bennis, Frederick, 15 Tims Trail (700-18-1-8), (R), $650,000

SOUTH JAMESPORT (11970)

• Gervasi, D Trust to Alber, Edward, 38 4th St (600-91-2-4), (R), $429,000

• Young, B & L to Guido, Kristen, 84 4th St (600-91-2-10), (R), $395,000

SOUTHOLD (11971)

• Czelatka, T to Mastroberti, Andrew, 395 Jennings Rd (1000-54-7-15), (R), $485,000

• Scott Jr, R & M to McKay, Scott, 150 Blossom Ln (1000-69-3-10.3), (V), $215,000

• Wright Jr, R to Custer Tackle, Inc, 180 Custer Ave (1000-70-8-30), (V), $195,000

• Osmer Jr, R & J to Bartash, Tatsiana, 500 Corey Creek Ln (1000-78-4-9), (R), $490,000

WADING RIVER (11792)

• Pisano, J to Brickley, Briana, 31 Carrie Ct (600-32-5-3), (R), $430,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)