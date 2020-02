Real Estate Transfers: Feb. 27, 2020

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated Jan. 11-17, 2020.

BAITING HOLLOW (11933)

• SRBH Lots LLC to Zyulkovskyy, Vitaliy, 59 Kerry Ct (600-81-1-17.4), (V), $150,000

• Native Dancer Mngmnt to Bonilla, Walter, 87 Kay Rd (600-115.1-1-41), (R), $319,900

CALVERTON (11933)

• Thurm Jr, R to 3XCOZBP II LLC, Fresh Pond Ave (600-59-2-2.1), (V), $1,050,000

FLANDERS (11901)

• Herger, R to Wasp, Kevin, 41 Huntington Ln (900-146-1-14.7), (R), $825,000

GREENPORT (11944)

• BATM Capital & WH Crumb to Barry, Paul, 3320 Bay Shore Rd (1000-53-6-38.2), (R), $745,000

• Krall, M & D to Shellman, Robert & Janice, 3 Stirling Cove (1001-3.1-1-3), (C), $975,000

MATTITUCK (11952)

• Flaig, G & J to Johnson, Luke, 2740 Mill Rd (1000-100-5-1), (R), $799,000

RIVERHEAD (11901)

• Grodski, S & Harrison, P to Zissel, Francis, 21 Center Dr (600-16-3-12), (R), $360,000

• NF Development LLC to Kanclopoulos, Karen, 28 Tyler Dr (600-64-1-6.13), (V), $155,000

• AA 1 Management Inc to Palladino, Vincent, 21 Tyler Dr (600-64-1-6.75), (V), $100,000

• Hallock, C to JC Simmons Holdings LLC, 324 Doctors Path (600-65-5-5), (C), $950,000

• Bank of NY Mellon to Zacharewicz, Sylwester, 236 Hubbard Ave (600-111-4-17.1), (R), $268,058

• Blasko, D & T by Referee to WB Properties LLC, 223 Union Ave (600-129-2-44), (R), $201,000

SHELTER ISLAND (11964)

• Beaton, M & R to TCHAMP LLC, 11 Peconic Ave (700-21-1-41), (R), $918,000

SOUTHOLD (11971)

• Reilly, K & C to Russo, Biagio, 550 Oriole Dr (1000-55-6-15.9), (R), $560,000

• Walters Jr, L & J to Uguna, Wilson, 1450 Boisseau Ave (1000-55-6-22), (R), $415,000

• Dileone, M Trust to Lofrese, Ronald, 940 Tarpon Dr (1000-57-1-10), (R), $980,790

• Coyne, T to Flavin, Laura, 50705 Route 25 (1000-70-1-7.1), (R), $310,000

• Disilvio, M & B to Thorogood, Richard, 45605 Route 25 (1000-75-2-13), (R), $701,000

• Coruzzi, K to Glen Road Tackle Inc, 2405 Glenn Rd (1000-78-1-32), (V), $220,000

WADING RIVER (11792)

• Lee, IV, A to County of Suffolk, Creek Rd (600-29-2-4), (V), $110,000

• Schulze, A Trust to JMKLR Holdings LLC, 2111 Wading River Mnrvl Rd (600-74-1-25), (R), $260,000

• McCarthy, E & E to Wormuth, Gregg, 13 Michaels Ln (600-96-1-1.29), (R), $552,500

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)