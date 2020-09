Real Estate Transfers: Sept. 24, 2020

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated Aug. 8-14, 2020.

AQUEBOGUE (11931)

• Lotito, M & K to Briggs, Charles, 119 Southfields Rd (600-66-2-14.6), (R), $589,000

• Froeschl, S & L to Gomez-Catalan & Umanzor, Juan & Carlos, 125 Trout Brook Ln (600-85-2-95.39), (R), $375,000

BAITING HOLLOW (11933)

• Trager, R Trust to Herron, Kevin, 6 Purple Beech St (600-80.1-1-28), (R), $529,000

CUTCHOGUE (11935)

• Pfaff, J & D to Pavone, Douglas, 2290 Harbor Ln (1000-103-1-28), (R), $665,000

• Henchy, D & A to Blonde, Jonathan, 1200 Praity Ln (1000-109-5-26), (R), $1,155,000

FISHERS ISLAND (06390)

• Bishop, T to WS2 Investments LLC, 18867 East Main Rd (1000-4-6-1), (R), $950,000

• Bishop, T to WS2 Investments LLC, East Main Rd (1000-4-6-2.2), (V), $450,000

• Hoch Family Partnershp to Finan, John, 641 Hedge St (1000-10-7-14), (R), $1,100,000

FLANDERS (11901)

• Occhipinti, A & C Trust to Gonzalez, Jolanta, 11 Sylvan Ave (900-148-1-37), (R), $310,000

• JJJ East End LLC to Saldana Brito, Edgar, 59 Topping Dr (900-164-4-24), (R), $395,000

• Sund, L to Wetzel, Andrew, 496 Pleasure Dr (900-201-1-1), (R), $580,000

GREENPORT (11944)

• GP Land Development to Kimdy Realty LLC, 213 & 215 North St (1001-4-2-11), (R), $900,000

JAMESPORT (11947)

• Deutsche Bank Nat Tr to Verderber, Joseh, 48 Melissa Ln (600-22-1-4.7), (R), $442,500

LAUREL (11948)

• Dubinsky, N to Leto, Teresa, 1500 Aldrich Ln (1000-125-1-2.14), (R), $699,000

• Hagerman, E to Hardy, Robert, 450 Laurel Way (1000-125-4-24.18), (R), $1,075,000

ORIENT (11957)

• Tuthill, W by Admr to Meekins, Mary, 34625 Old Main Rd (1000-19-2-4.13), (R), $512,770

• Tupper, C Trust to Holzapfel, John, 1490 Village Ln (1000-24-2-14), (R), $785,000

RIVERHEAD (11901)

• CJC Home Builders Co to Kris, Andrew, 70 Tyler Dr (600-64-1-6.32), (R), $557,220

SHELTER ISLAND (11964)

• Amico,T & Brennan, M to Schaf, John, 54 Westmoreland Dr (700-18-1-2), (R), $1,900,000

SOUTHOLD (11971)

• Vicinanza, T & L to 1450 Laurel Ave LLC, 1450 Laurel Ave (1000-56-1-2.26), (R), $855,000

• Bebry, J & S to Manno, Leonardo, 1090 Cedar Dr (1000-78-9-1), (R), $435,500

• Terry, G & J Trust to Thorne, Brian, 600 Highwood Rd (1000-78-9-46), (R), $550,000

• Jones, H to Gallegra, Paul, 780 Paradise Shores Rd (1000-79-5-1), (R), $340,000

• Vogel, P & A to Huang, Jonathan, 1160 Paradise Shore Rd (1000-80-1-25), (R), $425,000

• Beug, T & Bermingham, J to Shelley, Dick, 1620 Koke Dr & 019.002 (1000-87-5-19.3), (R), $699,000

WADING RIVER (11792)

• Kahalehoe, M & A to Seawood, Aaron, 8 Karen Ct (600-37-2-9), (R), $530,000

• Neidhart, T to Barra, Kenney, 6 Baileys Ct (600-73-1-1.24), (R), $853,400

• Wern, E to Komljenovich, Anthony, 150 Josephine Dr (600-95-2-15), (R), $430,000

• Tarulli, M & M to Van Houten, Brad, 22 Cricket Ct (600-114-1-39.25), (R), $535,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)