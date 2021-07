Real Estate Transfers: July 29, 2021

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated June 5-11, 2021.

AQUEBOGUE (11931)

• Wells, L & R & D & Harrison to County of Suffolk, Sound Shore Rd (600-7-1-29), (V), $1,640,500

• Nicholson, H & M, to Ottomanelli, Christopher, 6 Lovers Ln (600-86-3-2.9), (R), $850,000

BAITING HOLLOW (11933)

• 76 Sound Avenue LLC to BTNKNHV LLC, 76 Sound Ave (600-12-2-1), (R), $700,000

• Gentile, S, to Merino-Romano, Manuel, 215 Donna Dr (600-79-1-9.10), (R), $715,000

FLANDERS (11901)

• Ardizzone, A, to Rosko, Denise, 35 Vail Ave & lot 18.001 (900-139-1-18.2), (R), $280,000

• Amini, J to Lopez, Silvia, 34 Peconic Trail (900-146-1-28), (R), $394,000

• BWINBTWRE Corp to Garcia, Beatriz, 29 Dale Ave (900-149-2-10), (R), $460,000

GREENPORT (11944)

• Jordan’s Partners & Pap to 160 Route 25 LLC, 160 Route 25 (1000-34-2-1), (V), $820,000

• Davis, F & J, to Riley, Stephen, 170 Oak St (1000-42-1-22), (R), $600,000

JAMESPORT (11947)

• Gevinski, E, by Executor to Troyan, Thomas, 126 St Marys Dr (600-69-3-50), (R), $310,000

LAUREL (11948)

• Kermanshahchi, P & L, to Steele, Meghan, 7213 Peconic Bay Blvd (1000-126-10-1.2), (R), $1,112,000

PECONIC (11958)

• Cicotte, K & A, to CJC Peconic LLC, 1425 Carroll Ave (1000-74-3-23), (R), $390,000

RIVERHEAD (11901)

• Hubbard, A & M, to Ergis, Ali, 31 Duryea St (600-102-4-30), (R), $425,000

• LaMaina, M & J, to Dubon Godoy, Jerson, 85 Trout Brook Ln (600-112-2-25.11), (R), $500,000

• Bush, G & deBush, C, to Vaghela, Snehalben, 364 Howell Ave (600-127-5-1), (R), $464,000

SHELTER ISLAND (11964)

• La Salle, R & L, to Sengulen, Mehmet, 25 Lakeview Dr (700-19-2-64), (R), $1,400,000

SOUTHOLD (11971)

• Ross, A, to 1130 Properties LLC, 1130 North Sea Dr (1000-54-5-11), (R), $515,000

• Cassaro, D & M, to Vineyard Sunset LLC, 40135 CR 48 (1000-59-9-30.5), (R), $1,450,000

• Pavone, L, to Bynum, Robert, 1385 Old Shipyard Rd (1000-64-5-27), (R), $575,000

• Moore, J, to Nadile, Carrie, 13445 Main Bayview/Aiden (1000-88-2-17.8), (V), $510,000

WADING RIVER (11792)

• Sears/Koch, A, to McCabe, Kevin, 95 Sunset Blvd (600-30-2-27), (R), $415,000

• Calandra, G & P, to McCabe & Donnelly, John & Beth, 2791 N Wading River Rd (600-33-4-13.1), (R), $1,055,000

• Baker, R & M, to Gubrud, Kent, 2839 N Wading River Rd (600-33-4-14), (R), $950,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)