Real Estate Transfers: Nov. 18, 2021

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated Oct. 3-9, 2021.

AQUEBOGUE (11931)

• Breithack, W, to Schol, Tyler, 58 Promenade Dr (600-46-1-36.10), (R), $385,000

BAITING HOLLOW (11933)

• Mametz, J, to Paredes & Ochoa, Nery & Jazmin, 59 Baiting Hollow Ln (600-62-3-1.4), (R), $505,000

• Benhuri, P & I & Trust to County of Suffolk, Middle Country Rd (600-116-2-5), (V), $3,885,040

CALVERTON (11933)

• Curcio, M, to Nowakowski, Stephen, 3205 Bluffs Dr S (600-11.2-1-169), (R), $499,000

CUTCHOGUE (11935)

• Rimor Development LLC to Serenita Trust, Peter, Harvest Pointe, Home 42 (1000-102.1-2-16), (C), $740,000

• L’Hommedieu, R, to Connaughton, Kieran, 985 Carrington Rd (1000-111-11-1.2), (R), $960,000

FLANDERS (11901)

• Van Der Loos, J & A to 147 Hawthorne Street LLC, 135 Lake Ave (900-138-1-76), (R), $325,000

• Bauer, T, Trust to Town of Southampton, 78 Elm Ave (900-148-5-11), (V), $175,000

GREENPORT (11944)

• Pultz, D, & Wood/Pultz, G, to Brown, Alexander, 110 North St (1001-2-6-29), (R), $739,000

• Keefe, Burden Jurzenia to Williams, Matthew, 20 Stirling Cove (1001-3.1-1-20), (C), $875,000

• Collage, W & J to Doyle, James, 41 Stirling Cove (1001-3.1-1-41), (C), $999,000

JAMESPORT (11947)

• Hansson, E, to Lagudis, Michael, 121 Herricks Ln (600-48-1-6.13), (R), $575,000

LAUREL (11948)

• Lopez/Foy, S, to Ulmet, Kim, 8385 Great Peconic Bay Bl (1000-126-9-25), (R), $425,000

• Rutkowski, A & A to Pellegrino, Carla, 5225 Peconic Bay Blvd (1000-128-1-12), (R), $660,000

MATTITUCK (11952)

• Collins, C, to Rutkoski, Robert, 95 Selah Ln (1000-106-9-4.3), (R), $610,000

• Schwan, M, to Palmeri, Frank, 895 Holbrook Ln (1000-113-6-14.5), (R), $1,250,000

• Lavelle, J, & Erik, M to Lai, Katherine, 3500 Cox Neck Rd (1000-113-8-1), (R), $1,050,000

• Dooney, J, to Polino, Joseph, 2600 Sigsbee Rd (1000-144-1-23), (R), $640,000

PECONIC (11958)

• Terranova, P & B to Yuricic, Danny, 415 Sound Ave (1000-67-2-4), (R), $915,000

RIVERHEAD (11901)

• Pessala, E, to Yarborough, Ronald, 7 Dolphin Way (600-17-2-23), (R), $550,000

• Almas Construction to Love, Sharon, 52 Tyler Dr (600-64-1-6.24), (V), $180,720

• Schlosberg, J & S to Johnson Jr, Edward, 182 Ellen St (600-65-1-29.27), (R), $381,600

• Eberle, K, to Pirir, Carlos, 23 Moet Dr (600-65-1-29.37), (R), $515,000

• USA IRS to McClancy, Cole, 1600 Osborn Ave & lot 3.005 (600-81-2-3.1), (R), $406,300

• Nethercott, L, Trist to 646 Middle Road LLC, 646 Middle Rd (600-83-1-18), (R), $305,000

• 724 Realty Corp to Fairfield 724-726 Main LLC, 718 E Main St (600-127-4-33.3), (C), $2,700,000

• Woolley, V, by Exr to Arnold, Michael, 345 Riverside Dr (600-130-2-11.2), (R), $500,000

SHELTER ISLAND (11964)

• Becker, T, to Kim, Bruce, 94 Gardiners Bay Dr (700-1-2-51), (R), $1,300,000

• Zeuschner, E & M to 2 Cobbetts Lane LLC, 2 Cobbetts Ln &lot 19 (700-7-7-31), (R), $3,495,000

• Raff, G & H to Simmons, Jonathan, 1 Sylvan Rd (700-14-3-6.1), (R), $1,575,000

• Blados, G, by Devisee to Schneider, Mark, 21B West Neck Rd (700-14-3-19.2), (R), $840,000

• Field Jr, C & J to Donahue, Shane, 31 St. Mary’s Rd (700-15-3-14), (R), $742,000

SOUTH JAMESPORT (11970)

• Taylor, P, by Exr to White Sands Rentals, 3505 Soundview Ave (1000-94-1-17), (V), $280,000

SOUTHOLD (11971)

• C Barsi LLC & Desai, N, to Miraglia, Loretta, 18915 Soundview Ave (1000-51-1-15), (R), $2,905,000

• Palahnuk, N, by Exr to Melis, Paul, 310 Chablis Path (1000-51-3-3.17), (R), $1,090,000

• Mooney, P Trust to New Roots LLC, 777 Laurel Ave (1000-55-6-33.1), (V), $1,075,000

• Suskevich, K, to Hallock, Valerie, 2120 Kenneys Rd (1000-59-3-12), (R), $487,000

• Baptist, J, to GTA + Design LLC, 8402 Soundview Ave (1000-59-7-29.5), (V), $325,000

• Coscetta, T & S to Argyropoulos, Diane, 655 Private Rd #26 (1000-59-9-5), (R), $1,075,000

• Pettit, A, by Exr to Frawley, David, 515 Maple Ln (1000-64-1-26), (R), $900,000

• Ostermann, M, by Exr to Stack, Christopher, 705 Orchard Rd (1000-66-2-9), (R), $945,000

• Szczotka,T & B & Jenkins to Karras, James, 250 CR 48 (1000-69-4-11), (V), $765,000

• Fouchet, J, to Albanese, Richard, 1075 Ships Dr (1000-79-3-35), (R), $900,000

WADING RIVER (11792)

• Maeurer, T, to Bolettieri, Christian, 59 North Side Rd (600-24-3-2), (R), $420,000

• Thomas, K, to Acritelli, Richard, 11 Pond View Blvd (600-30-3-31), (R), $605,000

• Roman, T, by Exr to Raab, William, 139 Great Rock Dr (600-36-7-16), (R), $520,000

• Fallot, R, to Bofill, David, 114 19th St (600-53-1-42), (R), $235,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)