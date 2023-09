Real Estate Transfers: September 28, 2023

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Vision Inc., dated Aug. 11, 2023.

AQUEBOGUE (11931)

• John Zlatniski to Kevin O’Brien, 264 Shade Tree Lane (600-85-3-11) (R) $749,014

BAITING HOLLOW (11933)

• Eleni Antonakis & Kimon Thermos to Donna & Frank DeVito, 39 Palane North (600-40-2-12.010) (R) $1,075,000

CUTCHOGUE (11935)

• Elizabeth Kruk Trust to Samuel Rickabaugh, 720 Horseshoe Drive (1000-95-4-18.019) (R) $980,000

EAST MARION (11939)

• Aleko Goro to KS Squared Family Trust, 2230 Cedar Drive (1000-22-5-16) (R) $1,700,000

LAUREL (11948)

• REO Acquisition I LLC to Fiona Faherty, 7195 Peconic Bay Blvd (1000-126-10-12.002) (R) $295,000

MATTITUCK (11952)

• Harold R Reeve & Sons Inc to Creekview Estates LLC1605 Wickham Avenue (1000-140-1-6) (C) $1,600,000

NEW SUFFOLK (11956)

• John & Andrea Spiegel to Henry Mulholland, 495 Jackson Street (1000-117-9-4.001) (R) $2,450,000

PECONIC (11958)

• Mary Farley to Jerry D’Onofrio, 1250 Salt Marsh Lane (1000-68-3-4) (R) $999,999

RIVERHEAD (11901)

• Alice O’Grady to Kathleen Baldassarre, 13 Summerfield Lane South (600-45.01-1-13) (R) $579,000

• Marie & Harry Mugno Family Trust to Anthony & Natalie Prevette, 171 Adele Court (600-82.02-1-171) (R) $540,000

• Estate of Donna Reed to Mariusz & Milena Wiszowaty, 215 Old Farm Road (600-82-5-2) (R) $531,000

• Don Jayamaha to Carlos Taniel, 535 Washington Avenue (600-126-1-36.004) (R) $450,000

• Edward & Anastasi Swiatkowski Family Trust to Katherine Regan, 97 Scenic Lake Drive (600-82.02-1-97) (R) $449,000

• Mickie P Vaden to Paula Pesce, 8 Blackberry Commons (600-109.01-1-8) (R) $405,000

SHELTER ISLAND HEIGHTS (11965)

• 3 Dering Woods LLC to Dering FYP LLC, 3 Dering Woods Lane (701-1-3-16.003) (V) $1,150,000

• Lawrence Kogel to Prasanth & Milu Rao-Kathi, 6 Club Drive (700-12-1-27) (R) $4,050,000

• Mary DeVerna Trust to Katherine & Matias Stitch, 58 Westmoreland Drive (700-17-2-11.003) (R) $3,225,000

• Michael Foley to Emilio & Katharine Collins, 58 Country Club Drive (700-1-2-17) (R) $2,175,000

SOUTH JAMESPORT (11970)

• North Fork Landholdings LLC to Peter & Ellen Quinn, 76 Point Street (600-92-3-45) (R) $950,000

SOUTHOLD (11971)

• Gardenia East Corp to Jennifer & Evan Hess, 445 Wesland Road (1000-59-2-11) (R) $799,000

WADING RIVER (11792)

• Robert & Sharon Peters to Diego Romero, 9 Bayberry Road (600-57-1-1.023) (R) $700,000

• Ketevi Assamagan & Sarah Assamagan to Ketevi Assamagan & Palesa Ramohlouoane, 80 Cliff Road (600-27-3-13) (R) $182,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)