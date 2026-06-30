Graduation 2026: Riverhead Central School District Class of 2026 celebrates commencement
The Riverhead High School Class of 2026 commencement was a jubilant day for the over 400 graduates who walked across the stage Friday evening before proud family, friends and faculty at McKillop Field.
Valedictorian Aidan Foss and student council president Eric Gabrielson, Jr. made sentimental speeches reflecting on the journey of their graduating class, the challenges they faced along the way and the bright futures that await the forever Blue Waves.
Salutatorian Oliver Earl challenged his fellow graduates to lead their lives with empathy and “light the darkness” with acts of good.
As a parting class gift, the Class of 2026 leaves behind a mural depicting significant moments in Riverhead’s sports history.
Portraits of achievement
Aidan Foss
VALEDICTORIAN
GPA: 109.97
College: St. Joseph’s University
Major: History, Political science (double major)
A dedicated student leader and musician, Aidan Foss is Boy Scout, an Eagle Scout candidate, vice president of the Tri-M Music Honor Society and a member of the National Honor Society and World Language Honor Society.
He participated in Unified Sports and has earned recognition from the Hampton Music Educators Association. An accomplished performer, he is a member of both the wind ensemble and jazz band.
Oliver Earl
SALUTATORIAN
GPA: 109.79
College: Temple University
Major: Political Science
A standout student-athlete and leader, Oliver Earl served as co-captain of the cross-country team and competed in track and field. He is an AP Scholar, who took nine Advanced Placement courses.
He is vice president of Model United Nations and an active member of Key Club and the National Honor Society, demonstrating a strong commitment to academics, leadership and community service.
Scenes from commencement
Photos courtesy of the Riverhead Central School District.
List of Riverhead High School Graduates
Yaritza Acebo
Jaris Aguilar Angel
Luis Aguilar Angel
Nerilix Aguilar Gonzalez
Keila Aguilar Sanchez
Jazline Alcala
Gabriel Allen
Joseph Alpe
Oscar Alvarado Guerra
Deivyd Alvarado Melgar
Jorge Alvarez Lopez
Andrew Amaya
Jacqueline Amaya Rubio
Matthew Andrzejewski
Salome Arboleda
Victoria Arent
Katherine Arias
Ryder Atkinson
Alejandro Ayala Moura
Fernando Bac Zet
Aiden Bahner
Colby Baran
Diego Barreto Yunga
Alisson Barros Solano
Ema Basurto Vasquez
Edward Bedell
Jasirah Belcher
Joe Blanco
Braylen Blom
Saidy Boch Boch
Oleksii Bodnariuk
Jafet Bolanos-Fernandez
Yasmin Bonilla Blas
Pablo Bonilla Cruz
Genesis Bonilla Guerra
Jessica Bonilla Urbano
Junior Bueno Ponce
Luka Burkauskaite
Ava Burriesci
Abner Cabrera Juarez
Jose Calderon Guerra
Jordi Calderon Montes
Cadence Cali
Iris Calle
Genri Camey
Ellie Cammarota
Jeffrey Canales Mendoza
Nehemias Canel
Sherlyn Canel Hernandez
Amanda Cante Mayen
Ellie-Anna Capone
Sergio Cardona Diaz
Lee Cardoza
Sofia Carranza
Maria Carrasco Pina
David Carrera Llamas
Justin Carrillo Lopez
Ava Carter
Josue Castillo Barrios
Antony Castro Gonzalez
Amanda Catalan Rivera
Iris Ceballos Rojo
Antonia Cederna
Daylin Chavez Lopez
Michelle Chirinos Montoya
Loyda Choj Ruiz
Julia Cioch
Kimberly Cisneros
Stephen Cisneros
Wally Coach Jr.
Keirra Coggins
Madelin Cojon Moscoso
Mariana Colin
Dulce Contreras Casia
Giselle Cook
Isabella Copelin
Dominic Coronel
Raymond Cote IV
Kalea Coughlan
Yoselin Covarrubias Gomez
Jonnathan Criollo Barbecho
Nathaly Cuscul Hernandez
Erik Czyrski
Ever De la Cruz Granados
Carolim de Leon Chavez
Yoselin De Paz Julian
Julianne Delaney
Brandon DeLaRosa Muniz
Logan Dempsey
Malik Dennis
James Di Stefano
Keymi Diaz Mendez
Bryan Diaz Orrego
Adeena Diego Felix
Jaidin DiIorio
Ty DiIorio
Sarah Dinko
Robert Doremus
Sean Dougherty
Connor Downey
Connor Downs
Makenna Dulmovits
Oliver Earl
Brooke Eastwood
Anthony Elias
Anthony Elias Marquez
Ivonne Elizalde
Edgar Escobar Perez
Cristian Escobar Romero
Alexander Espana-Sanchez
Olivia Esposito
Gabriel Estevez Guzman
Tiffany Estrada Zambrano
Delilah Evans
Jessie-Ann Falero
Andrew Farez Cajamarca
Melvin Flores Diaz
Kimberly Flores Hernandez
Annel Flores Ortiz
Ty’Juon Ford
Aidan Foss
Natalie Fothergill
Humberto Francisco-Sebastian
Karen Franco Gomez
Yuranis Franco Guillen
Sharon Fuentes
Yordy Fuentes Paz
Nicole Fulton
Tatum Funn
Ava Gabrielsen
Eric Gabrielsen Jr.
Michael Gagliano
Max Gajowski
Kennan Galarza
Ashly Galdamez
Justin Galdamez Marquez
Raheesh Gallow
Camila Garcia
Yendi Garcia
Zinzy Garcia Aguilar
Yenfer Garcia Alvarez
Justin Garcia Cano
Emerson Garcia Luna
Cesia Garcia Martinez
Katerin Garcia Reyes
Luis Garcia Tocay
Jahlise Garrett
Kaleb Gatto
Jayden Glennerster
Humberto Gonzalez Salmeron
Braylin Grigg
Angelina Guarin Lopez
Zoe Guastella
Shirley Guichay Jarama
Demarco Guity
Emir Gulsen
Elizabeth Guzman
Emilia Haas
Jolisa Hayden
Abdullah Hayder
William Healy
Addison Heck
Daniel Heimroth
Gwendolyn Herb
Brandon Hernandez
Melanie Hernandez
Haziel Hernandez Alvarez
Guadalupe Hernandez Bonilla
Stiven Hernandez Flores
Kelly Hernandez Tocay
Clever Herrera
Darlin Herrera Cordova
Kaitlin Hintze
Sentrell Hires
Jacari Hopkins
Janasia Hopkins
Saara Hossain
Samantha Huartan Bermejo
Ava Hughes
Keyonah Hughes
Emma Hughes Kennedy
Nathan Huntington
Angel Hurtarte Hernandez
Naomi Illares
Paulo Infante Guambo
Maksym Ionutsa
Aniyah Jackson
Brianna Jackson
Shania Jackson
Ashley Japa
Jaya Jones
Azaria Jordan
Carina Juan Francisco
Yosmar Juan Sebastian
Esdras Juca
Josue Jun Rax
Ella Kaparos
Shira Kaplan-Walbrecht
James Kinard
Owen Kruger
Hunter Kubacki
Lizy Kurashvili
Jordyn Kwasna
Peter Lagnena
Alysia Latimore
Robert Lattanzio Jr.
Tahalia Leachman
Marvin Leal Allende
Raniya Lee-Jimenez
Manuel Lema Zumba
Jonathan Lemus
Kyleigh Lennon
Mykel Lennon
Willy Leon
Rubi Leon Giron
Daniel Lima y Lima
Adolfo Lopez
Ashley Lopez
Geovany Lopez
Johanna Lopez
Kelly Lopez
Steven Lopez
Daniela Lopez Claros
Wilder Lopez Estrada
Kevin Lopez Hernandez
Jefferson Lopez Linares
Madison Lopez Salguero
Carlos Lucas Elias
Ada Lue Ramos
Abigail Maaiki
Maria Mach Patzan
Serenity Magee
Wilson Maldonado
Onan Maldonado Velasquez
Sean Malone
Christian Mancilla
Marcos Marcos Diego
Marian Marin Avendano
Abigail Marin Valverde
Alfred Marshall III
Adriana Martinez
Sheily Martinez Mejia
Vinicio Mayen Oliva
Lorenzo McFarlin
Berlin Mejia-Aragon
Justin Mejia-Portillo
Ashley Mendez
Roselyn Menendez Ruiz
Ava Micari
Quadir Miles
Gianna Miller
Anaya Miller-Edmond
Jasmin Montenegro Polanco
Jazlyn Montenegro Polanco
Leyla Moore
Joshua Morales
Selene Moreno-Basurto
Carlie Morgan
Dwayne Morgan
Horaine Morgan
Kyleigh Morgan
RaeLynne Moriarty
Antonella Morocho
Marlyn Moscoso Enriquez
Emily Munoz-Vargas
Kenneth Nabrezny Jr.
Ariana Namisnyak
Nathan Nentwich
Kavonte’ Newsom
Donald Nij Choy
Estefani Noj Man
Vanessa Nunez Bautista
Aaron Olivos
Natalyn Orrego Mayen
Kevin Ortega Alvarado
Justin Ortega-Belteton
Alan Ortiz Baten
Franz Ortiz Galdamez
Britanny Ortiz Lopez
Wilson Ortiz Lopez
Yeferson Ortiz Lopez
Israel Ortiz Maximo
Cristiafer Ortiz-Cortez
Breidy Osorio Ramirez
Gerber Osoy Borrayo
Emily Owadally
Paola Palencia Oliva
Luis Panjoj
Josue Paredes
David Paredes Gutama
Molly Parsons
Herman Patterson
Leslie Pena Rivera
Melani Perdomo-Lazo
Michelle Perez
Karen Perez Campos
Edvin Perez Ramos
Edith Perez Sajbin
Blake Pick
Christian Pinargote
Ava Pipchinski
Katherine Pirir Perez
Olivia Pluschau
Danielle Polakowski
Carlo Pompa Perna
Tiffany Portillo
Harrison Procter
Ashley Puluc
Diego Puluc
Avril Pulunto Gonzalez
Hector Puy Vargas
Kevin Qualey
Nelson Ramirez Canales
Melany Ramirez Cordova
Estefany Ramirez Fuentes
Aron Ramirez Rodriguez
Emelyn Ramirez Sales
Christopher Ramos
Erika Ramos Lazo
Gibran Ramos Morales
Andrea Rangel Perez
Danna Reyes
Fatima Reyes Garcia
Dylan Rico Reyes
Charleigh Ries
Andrew Rivera
Nylah Rivera
Wilson Robles
Josiah Rodney
Angel Rodriguez
Mariah Rodriguez
Genesis Rodriguez Magana
Donis Rodriguez Perez
Ashlee Rogers
Christopher Rojas Berrocal
Kevin Rojas-Flores
Jeffrey Romero
Dayana Romero Bonilla
Parker Roppelt
Eduardo Rosales Pelaez
Ella Rose
Emmerson Rowley
Maliah Rowser
Prinse Ruffin
Cristofer Ruiz Vasquez
Cordelia Russo
Reese Ryan
Esteban Saban Villavicencio
Bryan Salas deLaCruz
Monica Salguero Perez
Evey Sambets
Nikcolas Sandoval Chavez
Richer Sanic Simon
Daniela Santos-Manchame
Philomena Savio
Chriss Say Reyes
Amber Schwarz
Ella Sexton
Christian Seymour
Juelz Shell
Carlie Siano
Cristian Sican Tinti
Mason Sidik
Alex Sliwak
Mailyn Sol
Julia Solarz
Ashley Solorzano Lopez
Jayson Sones
Tatum Soutar
Lester Soyos Pixtun
William Stackevicius
Yevheniia Stetsyk
Katrina Sucharski
Olivia Sucharski
Madeline Sullivan
Olivia Sulzer
Chris Sunun Vicente
Danica Sweeney
Anthony Szlejter
Myah Tatum
Kenia Tejada Martinez
Daniel Teshe-Pilia
Eric Tezen Cortez
Kyle Thorp
Jimmy Tocay Gonzalez
Bryan Torres
Evelin Torres Reyes
Bryan Torres Ruiz
Aida Tot Ajcuc
Calis Townsend
Robin Trelles Alarcon
Cristian Trinidad
Luis Trujillo
Jose Turcios Torres
Valerie Turner
Dayammi Turuy-Coc
Isabella Umana
Randy Urbano Ramos
Gabriella Valencia
Josue Valle Hervert
Christian VandeWetering
Kelvin Vargas
Nicolas Vargas Pena
Blanca Vasquez
Paola Vasquez Beltran
Selvin Vasquez Sanchez
Liz Vasquez-Basurto
Evelyn Velasquez
Steven Velasquez
Jonathan Veliz Chub
Estefani Vidal Estrada
Christopher Villavicencio Garcia
Jose Villavicencio Garcia
Amy Villavicencio-Monzon
Joseph Viscalla Diaz
John Wagner
Conner Walsh
Joshua Ward
Lavon Wiggan
Thomas Williams
Teahjai Williams Legrand-Rick
Silvia Xajap-Chocon
Maycon Xiquin Garcia
Ashlyn Xocoxic Perez
Darlyn Xol Ruiz
Alessandra Yanes
Antonio Yat Garcia
Carlos Yensi Hernandez
Brandon Yoc
Karen Yool Ordonez
Dawid Zadroga
Dillon Zaleski
Farisa Zaman
Christopher Zepeda Deleon
Elmerson Zurdo Sequen
Pablo Zurdo Tocay
Journalism Student of the Year Award
Riverhead’s Edward Bedell
Edward Bedell is the 2026 recipient of the Times Review Media Group Journalism Student of the Year Award.
He plans to study communications and sports journalism at Stetson University in Florida. Edward said he wants to make a difference in the sports fan experience by being a high-energy sports commentator. His knowledge of sports already has a strong foundation, gained as a player of soccer, baseball, football, racing, bowling and boxing.
He summarized his choice of major with a quote from Queen Rania Al- Abdullah of Jordan, “We are stronger when we listen, and smarter when we share.”