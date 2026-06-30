Graduation 2026: Riverhead Central School District Class of 2026 celebrates commencement

Yaritza Acebo

Jaris Aguilar Angel

Luis Aguilar Angel

Nerilix Aguilar Gonzalez

Keila Aguilar Sanchez

Jazline Alcala

Gabriel Allen

Joseph Alpe

Oscar Alvarado Guerra

Deivyd Alvarado Melgar

Jorge Alvarez Lopez

Andrew Amaya

Jacqueline Amaya Rubio

Matthew Andrzejewski

Salome Arboleda

Victoria Arent

Katherine Arias

Ryder Atkinson

Alejandro Ayala Moura

Fernando Bac Zet

Aiden Bahner

Colby Baran

Diego Barreto Yunga

Alisson Barros Solano

Ema Basurto Vasquez

Edward Bedell

Jasirah Belcher

Joe Blanco

Braylen Blom

Saidy Boch Boch

Oleksii Bodnariuk

Jafet Bolanos-Fernandez

Yasmin Bonilla Blas

Pablo Bonilla Cruz

Genesis Bonilla Guerra

Jessica Bonilla Urbano

Junior Bueno Ponce

Luka Burkauskaite

Ava Burriesci

Abner Cabrera Juarez

Jose Calderon Guerra

Jordi Calderon Montes

Cadence Cali

Iris Calle

Genri Camey

Ellie Cammarota

Jeffrey Canales Mendoza

Nehemias Canel

Sherlyn Canel Hernandez

Amanda Cante Mayen

Ellie-Anna Capone

Sergio Cardona Diaz

Lee Cardoza

Sofia Carranza

Maria Carrasco Pina

David Carrera Llamas

Justin Carrillo Lopez

Ava Carter

Josue Castillo Barrios

Antony Castro Gonzalez

Amanda Catalan Rivera

Iris Ceballos Rojo

Antonia Cederna

Daylin Chavez Lopez

Michelle Chirinos Montoya

Loyda Choj Ruiz

Julia Cioch

Kimberly Cisneros

Stephen Cisneros

Wally Coach Jr.

Keirra Coggins

Madelin Cojon Moscoso

Mariana Colin

Dulce Contreras Casia

Giselle Cook

Isabella Copelin

Dominic Coronel

Raymond Cote IV

Kalea Coughlan

Yoselin Covarrubias Gomez

Jonnathan Criollo Barbecho

Nathaly Cuscul Hernandez

Erik Czyrski

Ever De la Cruz Granados

Carolim de Leon Chavez

Yoselin De Paz Julian

Julianne Delaney

Brandon DeLaRosa Muniz

Logan Dempsey

Malik Dennis

James Di Stefano

Keymi Diaz Mendez

Bryan Diaz Orrego

Adeena Diego Felix

Jaidin DiIorio

Ty DiIorio

Sarah Dinko

Robert Doremus

Sean Dougherty

Connor Downey

Connor Downs

Makenna Dulmovits

Oliver Earl

Brooke Eastwood

Anthony Elias

Anthony Elias Marquez

Ivonne Elizalde

Edgar Escobar Perez

Cristian Escobar Romero

Alexander Espana-Sanchez

Olivia Esposito

Gabriel Estevez Guzman

Tiffany Estrada Zambrano

Delilah Evans

Jessie-Ann Falero

Andrew Farez Cajamarca

Melvin Flores Diaz

Kimberly Flores Hernandez

Annel Flores Ortiz

Ty’Juon Ford

Aidan Foss

Natalie Fothergill

Humberto Francisco-Sebastian

Karen Franco Gomez

Yuranis Franco Guillen

Sharon Fuentes

Yordy Fuentes Paz

Nicole Fulton

Tatum Funn

Ava Gabrielsen

Eric Gabrielsen Jr.

Michael Gagliano

Max Gajowski

Kennan Galarza

Ashly Galdamez

Justin Galdamez Marquez

Raheesh Gallow

Camila Garcia

Yendi Garcia

Zinzy Garcia Aguilar

Yenfer Garcia Alvarez

Justin Garcia Cano

Emerson Garcia Luna

Cesia Garcia Martinez