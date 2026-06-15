PHOTO GALLERY: Wading River celebrates Duck Pond Day

Wading River’s annual Duck Pond Day brought the historic hamlet to life Sunday with food, music and a few old-fashioned touches.
First held in 1995, the popular street fair returned with support from the Duck Pond Society of Wading River and the Town of Riverhead.
This year’s celebration also included a quilt show inside the sanctuary of Wading River Congregational Church and colonial-era demonstrations at the Wading River Historical Society, where visitors could watch craftspeople practice printing, blacksmithing, spinning, weaving and traditional music.
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Chrissy Pirnak courtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoArtist Lisa Lange creates drawing during event. (Lisa Lange courtesy photo)Lisa Lange courtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoCourtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoCourtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoChrissy Pirnak courtesy photoCourtesy photoQuilts from the 1800s ar exhibited by Wading River Historical Society. (Kathy Terwilliger courtesy photo)Wading River Historical Society courtesy photoWading River Historical Society courtesy photo